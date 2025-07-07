Усик розкрив секрет, який відрізняє його від інших топових боксерів
Українець вважає, що правильний підхід до підготовки є неймовірно важливим
близько 2 годин тому
Володар титулів WBO/WBA/WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) розповів секрет довгої кар’єри. Слова українця наводить vringe.com:
Багато спортсменів високого рівня не роблять те, що роблю я. Професійний бокс – це найвищий рівень, але багато людей не проводять розумної роботи. Вони просто спарингують, працюють на мішку та йдуть додому. Вони не їдять здорову їжу, не розтягуються, не відновлюються, а просто тренуються, тренуються, тренуються, беруть гроші та погнали. Це погано. Це не продовжує твою кар'єру у спорті. Ще може бути 2-3 роки, а потім достатньо. Після закінчення своєї кар'єри я хочу жити і жити щасливо.
Українець відповів, скільки ще поєдинків проведе у боксі.
Поділитись