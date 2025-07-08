Олег Шумейко

Чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) згадав події першого поєдинку з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить vringe.com:

Про удар нижче пояса у першому бою

Я думаю, він зайшов, наче зайшов. Ми напрацьовували цей удар довгий час у таборі, і він вийшов. Я вважаю, що мене пограбували. У мене вкрали перемогу!

Якби рефері почав відлік, чи піднявся би Усик?

Напевно, він не вклався б у час. Я маю шанс виправити це, відкинути всі ці суперечки, все стерти. Ось на чому я зараз фокусуюсь.

Усик назвав секрет, який відрізняє його від більшості боксерів.