Британський промоутер Френк Воррен в інтерв'ю The Ring назвав можливого суперника для тимчасового чемпіона WBO новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

«Девід Аллен – безумовно, реальний суперник для Паркера. Це хороший бій, і, на мою думку, особливо хороший для Джозефа.

Девід завжди йде вперед, чи не так? Він буквально відродив себе після перемоги над Фішером – і тим, як він це зробив. Побачимо, як буде. Рік тому ми навіть не розглядали цей варіант, але зараз це може спрацювати.

Ми маємо сісти з DAZN і обговорити, що робити далі. Можливо, це буде частина поєдинку 5 на 5».