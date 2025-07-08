Воррен назвав ім'я наступного суперника Паркера, Усик знає цього хлопця
Новозеландець чекає на захист свого титулу
близько 2 годин тому
Британський промоутер Френк Воррен в інтерв'ю The Ring назвав можливого суперника для тимчасового чемпіона WBO новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).
«Девід Аллен – безумовно, реальний суперник для Паркера. Це хороший бій, і, на мою думку, особливо хороший для Джозефа.
Девід завжди йде вперед, чи не так? Він буквально відродив себе після перемоги над Фішером – і тим, як він це зробив. Побачимо, як буде. Рік тому ми навіть не розглядали цей варіант, але зараз це може спрацювати.
Ми маємо сісти з DAZN і обговорити, що робити далі. Можливо, це буде частина поєдинку 5 на 5».
Раніше Воррен говорив, що Паркер проведе бій у вересні. Джозеф востаннє виходив на ринг в лютому, коли нокаутував Мартіна Баколе.
Нагадаємо, 18 травня Аллен у реванші достроково переміг Джонні Фішера.
Раніше повідомлялося, що Паркер у вересні може побитися з британським ветераном Дереком Чісорою.