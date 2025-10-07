Олег Гончар

Ексчемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) погодився на претендентський бій проти Френка Санчеса (25-1, 18 КО), повідомляє Sky Sports.

Переможець поєдинку отримає статус обов’язкового претендента на титул IBF, яким володіє абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Раніше від поєдинку з Санчесом відмовилися кілька потенційних суперників. Ефе Аджагба, який програв кубинцю за очками після нокдауну, відхилив реванш у форматі фінального елімінатора. Мозес Ітаума розглядає інші варіанти, а Річард Торрес-молодший мав бути наступним кандидатом, але відмовився.

Переговори між командами Дюбуа та Санчеса мають завершитися до 22 жовтня.

