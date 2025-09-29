Ф’юрі: «Я поставив гроші на бій Усик – Дюбуа»
Х’юї вважає, що Даніель здався через тиск українця
близько 13 годин тому
Британський надважковаговик Х’юї Ф’юрі (30-3, 17 KO) висловився про реванш Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Так, насправді я поставив гроші на цей бій. Мені здається, я виграв три чи чотири тисячі. Я чекав такого поєдинку, бо для Усика це була вендетта. Він знав, що сталося у першому бою. Всі говорили про удар нижче пояса і таке інше, але якщо тебе б'ють туди в бою, ти відчуєш це. Слухайте, переміг найкращий – от і все. А Дюбуа не любить пропускати. Як тільки він пропускає, він хоче вийти з поєдинку. І він показав це знову. Він здався.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.
