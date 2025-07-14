Денис Сєдашов

Британський боксер Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) активно готується до реваншу з Олександром Усиком (23-0, 14 KO), тренуючись у нічний час, щоб краще адаптуватися до умов майбутнього бою.

В інтерв'ю для DAZN, яке цитує All Out Fighting, Дюбуа пояснив свій підхід:

Так і треба битися, правда ж? Уночі — це крутіше. Удень тренування — це інше, спека надто виснажує. Але мені подобається, що це складно. Це хороша робота. Даніель Дюбуа

Дюбуа також розповів, що разом із командою вніс певні зміни в підготовку та розраховує побачити результат у день бою.

Ми додали кілька речей. Ви побачите, як це спрацює. Зараз у мене важкі й виснажливі тренування. Я просто намагаюся тримати все під контролем. Даніель Дюбуа

Реванш відбудеться 19 липня.

Про що говорили Усик та Дюбуа перед реваншем.