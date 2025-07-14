Чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) в інтерв’ю Sky Sports поділився очікуваннями від реваншу з Олександром Усиком (23-0, 14 KO):

Подивимося, що буде після бою. Бо рахунок стане 1:1. Цього разу я дам йому справжній бій. Це все, що я можу сказати. У нас буде план цей вечір. Ми його обговорили і готові виконати. Я думаю, що ми все врахували.

Я готуюся до Усика, ми збираємося показати перформанс. Я знаю себе, я знаю, що не був на 100 відсотків готовий до того (першого) бою. Я навіть не озираюся назад, я націлений на зовсім інший поєдинок, свіжий проект. Я намагаюся не думати про минуле, бо ми рухаємося вперед у житті. Я людина майбутнього.

Ці два бої проти Ф'юрі, це точно були моменти Усика. (Але) він зношений, він вже давно у цій справі.