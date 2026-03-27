«Дюбуа виграє бій нокаутом»: Фроч — про поєдинок проти Фабіо Вордлі
Бій відбудеться 9 травня у Манчестері
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився очікуваннями від майбутнього протистояння двох британських важковаговиків — Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). Слова наводить New Betting Sites.
Поєдинок за титул чемпіона світу за версією IBF відбудеться 9 травня у Манчестері.
Даніель Дюбуа виграє бій нокаутом. Я б не здивувався, якби Уордлі, який має сильний удар і ще жодного разу не програвав, переміг, але я просто вважаю, що сила та досвід Дюбуа на світовому рівні будуть надто сильними. Подивіться, що він зробив з Ентоні Джошуа. А він також бився з Усиком, тому багато чого навчився з тих боїв. Мені здається, Фабіо Вордлі не дотягує до такого рівня в рингу, але він раз за разом доводить нам, що ми помиляємося.
Дюбуа націлений на нищівний нокаут у поєдинку з Вордлі.
