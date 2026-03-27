«Завдання не виконано»: Президент УАФ оцінив виступ національної команди у відборі на ЧС-2026
Президент футбольної асоціації подякував фанатам за підтримку
близько 1 години тому
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко дав першу оцінку виступу національної команди у кваліфікації ЧС-2026. Очільник асоціації констатував, що головна мета на відбірковий цикл не була досягнута.
Шевченко наголосив, що остаточні рішення щодо подальшої долі тренерського штабу та вектору розвитку команди будуть ухвалені після товариської зустрічі, яка закриває поточне міжнародне вікно.
Насамперед хочу подякувати вболівальникам за підтримку збірної України. Ми незадоволені результатом, адже завдання на цикл не виконано. Зараз збірній потрібно гідно зіграти другий матч, показати характер і силу духу. Після цієї товариської гри ми проведемо повний аналіз відбіркового циклу, поговоримо з головним тренером і ухвалимо рішення на користь майбутнього національної збірної.
Наступний матч для синьо-жовтих буде товариським — Україна проведе проти Албанії. Він відбудеться 31 березня у Валенсії на стадіоні Сьютат-де-Валенсія.
