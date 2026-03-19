Володимир Кириченко

Дон Чарльз, тренер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), для Seconds Out поділився думками про можливу трилогію з володарем титулів WBC, WBA та IBF у цьому ж дивізіоні Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Усик назвав три бої, які він проведе. Один з них проти Ріко Верховена, також він сказав, що хоче перемогти переможця бою Фабіо Вордлі та Даніеля Дюбуа. Ви бачили це? Що ви думаєте про потенційний третій бій з Олександром Усиком?

«Я не бачив. Я чув, як про це говорили, ви щойно про це сказали. Річ у тім, що я вже був у такій ситуації. Було б неправильно з мого боку або з боку будь-якого члена команди Дюбуа... Навіть якщо ми це чуємо, ми повинні блокувати ці думки.

Це не має значення, тому що у нас є велике, величезне завдання – бій з Фабіо Вордлі. Цим ми маємо зайнятися. Як тільки ми з цим впораємося, то давайте знову проведемо цю розмову, але зараз я не можу говорити про це.

Я вас чую, а потім ця інформація одразу ж зникає. В одне вухо влітає, а з іншого вилітає. Ось як це має бути».

Поєдинок Фабіо Вордлі проти Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері, Англія.

