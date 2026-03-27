CAS зобов’язав Федерацію шахів росії припинити діяльність на окупованих територіях України
Спортивний арбітражний суд дав росії 90 днів на виконання вимог міжнародного права
близько 2 годин тому
Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення щодо обмеження діяльності Федерації шахів росії на тимчасово окупованих територіях України.
Міжнародна інстанція зобов’язала російську сторону протягом 90 днів припинити будь-яку профільну активність у Криму, Севастополі, а також у частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
У разі невиконання вимог CAS Міжнародна федерація шахів (FIDE) буде зобов’язана призупинити членство російської федерації у своєму складі терміном на три роки. Це може призвести до повної ізоляції російських шахістів від офіційних міжнародних змагань.
Магнус Карлсен виграв чемпіонат світу з бліцу 2025.
