Володимир Кириченко

Відомий український спеціаліст та колишній володар титулу WBO International у легкій вазі Андрій Синєпупов для Sport24 поділився думками про реванш між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Усик вдруге зустрінеться з Дюбуа. Супернику – 27, він на два роки подорослішав. Напевно, додав, розвинув свої сильні якості. Поєдинок на «Вемблі» може бути несхожим на той, що 2023-го провели у Вроцлаві.

«Перший бій також був дуже цікавий, Олександр захищав пояси, відібрані в Ентоні Джошуа. Дюбуа розпочав дуже добре, зумів нав’язати Усику свою тактику. Олександр її, втім, швидко розкусив. Почав розкладати суперника по поверхах і переміг достроково. У цій боротьбі тактик наша взяла гору.

Після того поєдинку Дюбуа провів три бої з дуже хорошими боксерами, і в останньому переконливо здолав Джошуа, відправивши земляка на канвас у п’ятому раунді. Олександр за цей час двічі переміг Тайсона Ф’юрі.

Як бачимо, обидва суперники суботнього бою зустрічалися з найкращими. Тож протистояння буде серйозне. Можу сказати напевно, що Усик і Дюбуа готують один одному сюрпризи. Питання в тому, що британець може протиставити швидкості, шаленому темпу, розмаїттю атак, захисних дій, комбінацій, роботі по поверхах, які нав’язує Олександр? Не виключено, що в перших раундах йому вдасться нав’язати свій стиль і тактику. Але Усик, це його відмінна риса, вміє зчитувати суперника. Гадаю, цього разу не буде винятку з правила».

Ваш прогноз: суперники проведуть усі 12 раундів, чи буде дострокова перемога когось із них?

«Гадаю, Олександр переможе ближче до останніх раундів».

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Олександр Усик — Даніель Дюбуа 2. Де дивитися онлайн поєдинку