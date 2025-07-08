Британський боксер надважкого дивізіону Гʼюї Фʼюрі (30-3, 17 КО) для Morson Sport розповів, чи може він побити колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) сильніше, ніж володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Так, на 100% згоден.

Саме таких боїв я хочу. У Джошуа була чудова кар’єра. Його важко критикувати – він бився на елітному рівні, досяг великих речей у боксі.

Але я вважаю, його час минув. У нього залишилося небагато боїв, і я сподіваюся, що стану одним з його суперників».