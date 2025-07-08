Володимир Кириченко

Володар титулу IBF у надважкому дивызыоны британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) для DAZN Boxing поділився очікуваннями від реваншу з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Чи згоден ти, що Дюбуа сьогодні – зовсім інший боєць, ніж 3–4 роки тому?

«Безперечно».

Що саме змінилося?

«Дорослішання. Ми всі маємо колись подорослішати, чи не так? Це шлях від хлопчика до чоловіка. Від утроби до могили, як то кажуть».

Що цього разу буде інакше?

«Я виграю».

Нокаутом?

«Як вийде, так вийде. Будь-яким чином».

Якщо ти переможеш Усика, рахунок буде 1:1. Захочеш трилогію чи битися з Паркером?

«Що завгодно. Якщо в контракті буде реванш – добре. Не знаю, що вирішать, але я зроблю свою справу – як боєць, як солдат. Вийду та здобуду перемогу».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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