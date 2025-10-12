Джарон Енніс: «Це був мій потужний сигнал»
Тимчасовий чемпіон WBA впевнено дебютував у новій вазі
близько 2 годин тому
Джарон Енніс
Тимчасовий чемпіон WBA у першій середній вазі Джарон Енніс (35-0, 31 КО) прокоментував свою перемогу над Уїсмою Лімою (14-2, 10 КО).
Бій відбувся 11 жовтня у рідній для Енніса Філадельфії, повідомив портал The Ring.
«Я чітко розумів, що потрібно робити. Знав свою силу, тож настав момент перейти в цю вагу. Працював джебом, цілеспрямовано бив у корпус. Гадаю, суперник діяв обережно, щоб не пропустити на старті. Я почувався чудово — оновлено, з енергією та новим бажанням тренуватись. Це був мій потужний сигнал».
Енніс здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді.
