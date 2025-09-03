Володимир Кириченко

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг боксерів у першій середній вазі.

На першу сходинку піднявся колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 КО). 28-річний американець не провів жодного бою у цьому дивізіоні.

Нагадаємо, Джарон звільнив титули IBF і WBA у напівсередній вазі та піднявся до першого середнього дивізіону. Енніс проведе 11 жовтня елімінатор за титул WBA у цьому дивіхіоні з Уісмою Лімою.

Чемпіонським поясом WBA володіє Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), який 13 вересня проведе бій проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Абасс Барау (17-1, 9 КО) володіє тимчасовим титулом.

Рейтинг WBA у першій середній вазі:

1. Джарон Енніс

2. Павло Сосулін

3. Хесус Рамос

4. Йоеніс Теллез

5. Коімгін Аг’ярко

6. Андреас Кацуракіс

7. Айзак Лусеро

8. Ісраїл Мадрімов

9. Уїсма Ліма

10. Ісмаель Флорес

Нагадаємо, українець Сергій Богачук повернувся на вершину рейтингу WBC у першому напівсередньому дивізіоні.