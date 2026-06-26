Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) записав відеозвернення у своєму Instagram, в якому заявив про рішення зробити свої титули вакантними.

Український боксер зазначив, що хоче дати можливість іншим претендентам поборотися за ці пояси. Водночас Усик наголосив, що не завершує професійну кар'єру, оскільки попереду на нього чекає фінальний — Last dance.

Всім доброго дня. Сьогодні п'ятниця, гарна погода і гарний день, щоб сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси, якими я володію. Зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять у черзі, за них боксували. Друзі, я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, адже у мене є Last dance. Всім хочу подякувати та з повагою ставлюся до всіх організацій. Хочу всім подякувати й сказати — далі більше. Олександр Усик

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