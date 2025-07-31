Чемпіон світу за версією WBA Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) назвав єдиного суперника, чия ударна міць справді вразила його під час професійних боїв.

Напередодні скандального поєдинку з Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО) американець відзначив силу удару Роландо Ромеро (17-2, 13 КО), з яким зустрічався у травні 2022 року.

Не буду брехати — Роллі б'є сильно. Люди недооцінюють його. Так, у нього немає підборіддя, тому він ловить удари, але коли він б’є — відчувається, ніби в нього в руках цеглини.

Це єдиний, кого я дійсно відчув.