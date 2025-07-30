Белью відповів, чи стане Дюбуа знову чемпіоном після поразки від Усика
Тоні вірить у навички Даніеля
близько 2 годин тому
Ексчемпіон світу Тоні Белью оцінив можливість Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) знову завоювати титул після поразки у реванші від Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Чи може Дюбуа виграти титул чемпіона, якщо не буде Усика?
Звісно, 100%. Він завжди матиме силу. Як я сказав раніше, він бик на рівній трасі. Коли він веде, і він має успіх у бою, він ніколи не шукатиме вихід з поєдинку. Я не списую з рахунків кар'єру Даніеля Дюбуа, бо він молодий боєць і може вчитися. Я вибачаюсь, що це говорю, хлопці, але не можна змінити риси характеру, які в нього є. Якось це обійти не вийде. Він не стане завтра вранці майстерним спритним боксером. Тобі дано певний набір складових у твоїй кар'єрі, які ти використовуєш, і з чим маєш справу, і тобі потрібно використовувати їх якнайкраще. Я справді співчуваю Даніелю.