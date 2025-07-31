Белью – про можливий бій Джейка Пола з Джошуа: «Гроші керують усім»
Ексчемпіон вважає, що цей поєдинок – це безвідповідальна авантюра
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью різко висловився щодо ідеї потенційного бою між Джейком Полом (12-1, 7 KO) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). На думку британця, така сутичка повне безумство, яке може становити реальну загрозу для здоров’я.
В інтерв’ю iFL TV Белью зазначив, що фінансові інтереси часто затьмарюють здоровий глузд у боксі.
Гроші керують усім, а вся нісенітниця відходить на другий план. Ми всі це вже бачили. Але це — інший рівень. Це не бій із якимось дідусем, це повне божевілля. Небезпечне божевілля.
Раніше в мережі з’явилися чутки про можливу організацію поєдинку між популярним блогером Джейком Полом та ексчемпіоном світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа.
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