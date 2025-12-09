Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Шейн Мозлі для FightHype поділився думками щодо бою ексволодаря титулів у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та боксера і відеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 KO).

«Та немає в мене взагалі ніяких думок з цього приводу. Єдине, що спадає на думку – це те, що Джошуа занадто великий для нього. Не бачу варіантів, хоча… У боях, у боксі всяке трапляється…

Знаю, що Джейк страшенно хоче побити Джошуа. Я волію навіть не намагатися прогнозувати результат цього бою».