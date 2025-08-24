Джейк Пол відреагував на критику через організацію поєдинку з Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 KO). Слова блогера наводить fightnews.info:

Та мені все одно. Тому що, по-перше, вони все одно дивитимуться. Усі вони включатимуть трансляцію. І я завжди говорю: якщо тобі щось не подобається, не говори про це, тому що так ти тільки робиш це більше. Але врешті-решт люди завжди будуть щось говорити про кожен мій бій.

Я б'юся з одним з топ-10 бійців pound-for-pound. Для Джервонти цей ризик навіть більший, ніж був для Флойда (Мейвезера) у бою з Конором (Макгрегором) у 2017-му. Конор не був боксером. Конор не мав переваги у вазі. А Джервонта, на мій погляд, йде на більший ризик, і йому варто віддати належне саме через цю різницю у вазі. Саме це робить бій рівним: його навички та досвід бійця топ-10 pound-for-pound проти моєї переваги у зростанні та вазі.

Думаю, у боксі не так багато імен, які й збирають натовпи, і розважають, і при цьому є справді чудовими бійцями. Тому мені завжди було цікаво вийти проти нього, адже я люблю великі події. Я люблю кидати собі виклик. І я завжди бачив це як цілком реальну нагоду і як бій, який я можу виграти.