Володимир Кириченко

Популярний відеоблогер та боксер важкого дивізіону Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведе поєдинок проти чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО).

До вашої уваги проморолик поєдинку:

Нагадаємо, бій між Джервонтою та Полом відбудеться 14 листопада на State Farm Arena в Атланті. Промоутер Джейка не підтвердив інформацію, що поєдинок буде виставковим.

Раніше стало відомо, WBA може відібрати титул у Джервонти через його бій з Полом.