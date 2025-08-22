Олег Гончар

Генеральний директор Matchroom Boxing Френк Сміт розповів BoxingScene про перспективи поєдинку між американським боксером і блогером Джейком Полом (12-1, 7 КО) та ексчемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Сміт заявив, що перемовини про бій тривають із прицілом на лютий-березень 2026 року, ймовірно, у США або Саудівській Аравії, оскільки Британська рада з боксу (BBBofC) навряд чи санкціонує поєдинок у Великій Британії.

За словами функціонера, бій матиме великий потенціал для платних трансляцій у американському часовому поясі.

Щодо виставкового бою Пола проти Джервонти Девіса, запланованого на 14 листопада, Сміт підкреслив, що деталі, зокрема вагова категорія, ще не узгоджені, тому поєдинок не є остаточно підтвердженим. Він також спростував чутки про бій Джошуа з Тоні Йокою, зазначивши, що це не обговорювалося.

