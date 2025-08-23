Відомий промоутер Едді Гірн для The Ring прокоментував оголошення поєдинку між чемпіоном WBA у легкому дивізіоні Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та популярним американським боксером і відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО).

«Я думаю, це показує, де зараз знаходиться Джервонта. До речі, Джервонта, напевно, заробить десь 30-40 мільйонів доларів. Тож чи можна його звинувачувати?

Гадаю, все зводиться до того, що ви сидите в кімнаті і намагаєтеся прийняти ділове рішення, і вам пропонують 5, 6, 7, 8 мільйонів доларів за реванш з Ламонтом Роучем у поєдинку з рівними шансами, чи 30 мільйонів доларів за бій з Джейком Полом.

У романтичному світі боксу хотілося б, щоб Джервонта Девіс провів реванш з Ламонтом Роучем, а потім бився з Шакуром Стівенсоном в одному з найкращих поєдинків у цьому виді спорту. Але він може битися з Ламонтом Роучем і Шакуром Стівенсоном і не заробити й половини тих грошей, які він отримає за бій з Джейком Полом».