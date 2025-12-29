Джейк Пол помолився за Джошуа після смертельної аварії
Відеоблогер і боксер опублікував емоційний допис
17 хвилин тому
Фото: Getty Images
Американський інфлюенсер і боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) у соціальній мережі відреагував на трагічну новину про дорожньо-транспортну пригоду за участю його колишнього суперника — британського ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), яка сталася в Нігерії.
У своєму дописі Джейк Пол наголосив, що людське життя має значно більшу цінність, ніж спорт.
Життя набагато важливіше за бокс. Я молюся за загиблих, за Ей Джея та за всіх, кого торкнулася ця трагічна аварія.
Стали відомі деталі смертельного ДТП з авто Ентоні Джошуа.