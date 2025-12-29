Денис Сєдашов

Американський інфлюенсер і боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) у соціальній мережі відреагував на трагічну новину про дорожньо-транспортну пригоду за участю його колишнього суперника — британського ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), яка сталася в Нігерії.

У своєму дописі Джейк Пол наголосив, що людське життя має значно більшу цінність, ніж спорт.

Життя набагато важливіше за бокс. Я молюся за загиблих, за Ей Джея та за всіх, кого торкнулася ця трагічна аварія. Джейк Пол

Life is much more important than boxing. I am praying for the lost lives, AJ and anyone impacted by today’s unfortunate accident. — Jake Paul (@jakepaul) December 29, 2025

Стали відомі деталі смертельного ДТП з авто Ентоні Джошуа.