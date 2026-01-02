Джейк Пол після поразки від Джошуа опинився поза топ-15 рейтингу WBA
Титулом володіє грізний мексиканець
близько 1 години тому
Світова боксерська асоціація (WBA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у важкій вазі.
Відомий американський боксер та відеоблогер Джейк Пол (12-2, 7 KO), що посідав 15-у позицію в рейтингу, вибув з нього.
У ніч на 20 грудня Ентоні Джошуа нокаутував Джейка Пола у 6-му раунді. До цього Джейк тричі побував у нокдауні – два рази у 5-му раунді та один – у 6-му.
Титулом WBA у важкій вазі володіє мексиканець Хільберто Рамірес (48-1, 30 KO).
Рейтинг WBA у важкій вазі:
Чемпіон: Хільберто Рамірес (Мексика)
1. Позиція вакантна
2. Леонардо Москеа (Франція)
3. Ленар Перес (Куба)
4. Алоїс Юмбі (Велика Британія)
5. Майк Перес (Куба)
6. Юніель Дортікос (Куба)
7. Олексій Єгоров
8. Кріс Біллем-Сміт (Велика Британія)
9. Олексій Папін
10. Робін Сафар (Швеція)
