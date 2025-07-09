Американський блогер і боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) заявив, що його поєдинок проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) справді відбудеться.

За словами Пола, бій заплановано на наступний рік, після того як обидва проведуть ще по два бої.

Він сам мені зателефонував. Сказав, що погоджується на бій. Ми обидва домовились провести ще по два поєдинки, а потім вийти один проти одного.

Джошуа сказав: «Я тебе вб’ю. Тобі доведеться битися за своє життя». А я відповів: «Окей. Погнали, здоровило».