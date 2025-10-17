Володимир Кириченко

Колишні чемпіони UFC Андерсон Сілва (3-2, 2 КО) та Кріс Вайдман проведуть боксерський поєдинок в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане виставковий бій Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) – Джейк Пол (12-1, 7 КО).

Промоутерська компанія Most Valuable Promotions офіційно повідомила у своїх соціальних мережах про поєдинок між Сілвою та Вайдманом, який відбудеться 14 листопада 2025 року.

Як повідомляє ESPN, цей бій відкриє головну частину карду вечора боксу в Маямі. Суперники проведуть 6-раундовий поєдинок у надважкій ваговій категорії.

🚨IT’S OFFICIAL 🚨@SpiderAnderson and @chrisweidman will close out the biggest combat a sports saga Friday, November 14th Live on Netflix‼️



Who yall got?⬇️⬇️



——-

Friday, November 14

LIVE on Netflix

Kaseya Center - Miami, FL#SilvaWeidman #JakeTank pic.twitter.com/fzJfnsoF0M — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) October 16, 2025

Для 41-річного американця Вайдмана це буде перший професійний боксерський поєдинок.

Нагадаємо, що у 2013 році 50-річний бразилець Сілва двічі програв Вайдману в октагоні в рамках UFC 162 та UFC 168.

У першому поєдинку Кріс нокаутував суперника у другому раунді та відібрав у нього титул чемпіона UFC у середній ваговій категорії.

У реванші Вайдман у другому раунді здобув перемогу технічним нокаутом після того, як Сілва зламав ногу.

Сілва востаннє виходив на ринг у жовтні 2022 року, коли у 8-раундовому бою поступився Джейку Полу одноголосним рішенням суддів.

