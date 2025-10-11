Денис Сєдашов

Виставковий поєдинок між відеоблогером і боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО) та чемпіоном світу WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) матиме унікальну особливість — один із суддів буде штучним інтелектом. Повідомляє MMA Fighting.

Як підтвердила Атлетична комісія Флориди, бій офіційно матиме статус виставкового. Його результат не вплине на професійні рекорди спортсменів, однак оцінюватимуть поєдинок три судді — двоє реальних і один на базі ШІ.

Попри неофіційний статус, у бою можливі нокаут або технічний нокаут — у такому випадку поєдинок буде зупинено, як і в професійних боях.

Нагадаємо, що бій Девіс – Джейк Пол відбудеться 14 листопада у Маямі, США.

