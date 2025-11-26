Майк Тайсон попередив Джошуа про ударну силу Джейка Пола
Легенда хевівейту згадав наслідки бою з блогером
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Легенда боксу Майк Тайсон згадав в інтерв’ю FOX Sports поєдинок з Джейком Полом напередодні бою блогера з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO):
Я не пам'ятаю цього, але моє тіло, груди, живіт та все інше дуже боліло… Джейк сильно б'є. Моє тіло так сильно боліло.
Нагадаємо, що бій Джошуа – Джейк Пол відбудеться у грудні 2025 року. Боксери отримають космічні гонорари.
