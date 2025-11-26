Ексбоєць UFC про бій Джошуа — Пол: «Ей Джей робить це заради грошей»
Поэдинок має пройти 19 грудня
близько 3 годин тому
Колишній боєць UFC Метью Браун висловився про майбутній бій між зірковим супертяжем Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та американським відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО), який відбудеться 19 грудня в Маямі. Слова наводить MMA Fighting.
За словами Брауна, поєдинок для Джошуа має насамперед фінансову мотивацію.
Ентоні Джошуа… Не хочу казати, що він «проданий», але він робить це здебільшого заради грошей. Якщо це не постановка, Джошуа просто знищить Джейка Пола. Єдина людина, яка заслуговує на повагу в цій ситуації — це Пол. Він погодився на бій із справжнім боксером, чого ми давно чекали.
