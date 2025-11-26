Джейк Пол — про бій з Джошуа: «Мені байдуже, що думає боксерська спільнота»
Поєдинок відбудеться 19 грудня
близько 1 години тому
Американський блогер і боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) поділився думками щодо майбутнього бою проти колишнього чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова наводить Low Kick MMA.
Відповідаючи на запитання, чи допоможе йому бій із Джошуа здобути повагу боксерської спільноти, Пол заявив, що його це не хвилює.
Чи принесе мені поєдинок з Ентоні Джошуа повагу серед боксерів? Не знаю, і, чесно кажучи, мені байдуже. Я навіть не впевнений, що таке “боксерська спільнота”. Хто ці люди? Де вони? Мене це не цікавить. Цей бій значно більший, ніж просто бокс. І, відверто, серед глядачів буде небагато традиційних фанатів боксу.
Поєдинок відбудеться 19 грудня в Маямі.
