«У людини можуть відібрати паспорт...». Ломаченко – про митрополита УПЦ МП Онуфрія
Зірковий боксер продовжує гнути свою лінію
близько 2 годин тому
Василь Ломаченко / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу у треьох дивізіонах українець Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) відреагував на припинення українського громадянства митрополита УПЦ МП Онуфрія.
«У людини можуть відібрати паспорт, відібрати все земне, але любов і віру – ніяк.
Шановний Блаженніший Митрополит Онуфрій – людина, яку поставив Господь на своє місце для рівноваги боротьби з ворогами.
Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може дерево добре родити плоди погані, ні дерево погане приносити плоди добрі. Мт.7:17. Мир всім».
Раніше Ломаченко висловив співчуття після ракетного удару по його школі в Білгороді-Дністровському.
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