Джейк Пол виявився важчим за Чавеса-молодшого перед поєдинком
Бій відбудеться в Анахаймі у ніч з 28 на 29 червня
близько 1 години тому
Фото: MVP
В Анахаймі, штат Каліфорнія, США, відбулося офіційна церемонія зважування напередодні поєдинку Джейка Пола та Хуліо Сезара Чвеса-молодшого.
Американець виявився трохи важчим за суперника – бойовий блогер показав на вагах 90,5 кг, у той час як мексиканець видав 90 кг. Відзначимо, що поєдинок відбудеться у ніч з 28 на 29 червня.
Відомі гонорари Джейка Пола та Чавеса-молодшого.