Денис Сєдашов

Відомий американський блогер і професійний боксер Джейк Пол серйозно підійшов до підготовки до поєдинку проти Хуліо Сесара Чавеса-молодшого – і не лише в залі. Його харчуванням опікується особистий шеф-кухар Ерік Тріллегі, який раніше працював з такими зірками, як Конор Макгрегор та Райан Гарсія. Слова наводить The Sun.

Протягом 12 тижнів тренувального табору Тріллегі відповідає за те, щоб Пол отримував усі необхідні елементи для максимальної продуктивності. Раціон спортсмена включає багато курки, складні вуглеводи, для підтримки запасів глікогену, а також корисні жири та достатню кількість білка. Час від часу Пол дозволяє собі і шматок чізкейку.

Нам важливо, щоб у нього було достатньо вуглеводів для енергії, жирів – для довготривалого навантаження, і білка, щоб підтримувати м’язову масу. Під час водного завантаження м’язи утримують воду, а жир – ні, тому ми працюємо над тим, щоб Джейк був максимально сухим і м’язистим.

Такий підхід має допомогти Полу не лише залишатися у формі, а й бути максимально готовим до виснажливого поєдинку.

«Я не програю!» Чавес відповів Полу, який хоче знищити його кар’єру.