Джейк Пол замість Джошуа міг побитися з улюбленим боксером Усика
Менеджер блогера заявив, що на заміну Девіса претендували 30 бійців
близько 21 години тому
Фото: Twitter
Менеджер Джейка Пола Накіса Бідаріан заявив, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) був не єдиним топовим боксером, який претендував стати заміною Джервонти Девіса (30-0-1, 28 KO) у бою з блогером. Функціонера цитує fightnews.info:
У нас було 30 бійців, які прийняли бій. AJ був одним із них. Ще один – Теренс Кроуфорд. Джошуа виявився тим, з ким ми уклали угоду. Але Кроуфорд був повністю у справі.
Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик назвав Теренса Кроуфорда своїм улюбленим боксером.