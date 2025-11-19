Перспективний британський боксер Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) поділився очікуваннями від поєдинку Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола. Надважковаговика цитує vringe.com:

З такими грошима, які зараз крутяться, подібні (Джейку Полу) люди можуть вийти в ринг проти дворазового чемпіона світу у надважкій вазі. У цьому є елемент вихваляння. Слухайте, я не хейчу жодної людини, яка намагається досягти успіху. Джейк Пол зумів всього досягти – підкорив YouTube, тепер намагається підкорити бокс, хоча, як на мене, це буде не так легко, як він думає.

Але, чесно кажучи, респект йому, і я підтримуватиму його, тому що люблю бачити, як людина прагне успіху. Хоча я не хочу, щоб він побив AJ, але я все одно підтримуватиму його історію успіху.