Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях і член Зали слави Джеймс Тоні поділився прогнозом щодо можливого бою між лідером напівважкої ваги (до 79,4 кг) росіянином Дмитром Біволом і американцем Девідом Бенавідесом. Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу Mill City Boxing.

«Девід Бенавідес активніший і б’є сильніше. Він нокаутує Бівола». Джеймс Тоні

28-річний Бенавідес дебютував у професійному боксі в 2013 році. Він двічі ставав чемпіоном світу у другій середній вазі (до 76,2 кг) і з 2024 року виступає в напівважкому дивізіоні. Наразі американець володіє титулом чемпіона світу за версією WBC.

Нагадаємо, Бенавідес може провести бій з Олександром Усиком.