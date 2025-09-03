Володимир Кириченко

Джоель Діас, член тренерського штабу об'єднаного чемпіона світу у напівважкій вазі Дмитра Бівола, для The Ring з впевненістю заявив, що Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) переможе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) в їхньому майбутньому поєдинку.

«Канело має перемогти. Я передбачаю, що Альварес переможе Кроуфорда впевненим рішенням. Кроуфорд нізащо не поб'є Канело. Альварес – король боксу, і з точки зору бізнесу Канело не може програти. Якщо він програє, то бокс втратить багато престижу. Але не зрозумійте мене неправильно, Кроуфорд – один із моїх улюблених бійців і найкращий боксер pound-for-pound цієї епохи. Поєдинок буде цікавим, у перших чотирьох раундах будуть гойдалки. По Канело влучали жорсткі панчери, але він ніколи навіть не здригнувся. Щойно Канело відчує, що Кроуфорд не здатний його потрясти, він його вимотає».

Нагадаємо, Кроуфорд в останньому поєдинку, що відбувся 3 серпня 2024 року в Лос-Анджелесі, розділив ринг із представником Узбекистану Ісраїлом Мадрімовим. Бій тривав усі 12 раундів та завершився перемогою американського атлета одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, у свою чергу, в останньому поєдинку, який відбувся 4 травня в Ер-Ріяді, переміг одноголосним рішенням суддів Вільяма Скулла. У результаті Канело повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.

