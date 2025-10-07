Олег Шумейко

Батько Девіда Бенавідеса (30-0, 24 KO) Хосе Бенавідес назвав план на майбутнє чемпіона WBC. Слова тренера наводить vringe.com:

Ми зараз фокусуємося на Ентоні Ярді, але були розмови про бій проти Ярда, наступний буде бетербієв, потім буде бівол, потім буде Зурдо Рамірес, а потім Опетая. Ось такі ми мали розмови (з Туркі) – і це суперскладні бої. Потрібно фокусуватися на тому, щоб бути першим, а потім переходити до наступного. Ці завдання будуть дуже важкими, тому ми будемо сконцентровані, і виглядатимемо вражаюче 22 листопада.

Це план, але потрібно вийти та його реалізувати, і виглядати вражаюче для того, щоб це сталося. Девід має багато роботи, і я впевнений, що він може побити всіх. Я вважаю, він кращий за всіх цих хлопців, але треба залишатися сфокусованими і продовжувати наполегливу працю. Йому всього 28 років, він виглядає краще, ніж будь-коли. Прямо зараз він дає мені впевненість супермена.

Значить, крузервейт – це як би межа, чи ви можете бачити його в надважкому дивізіоні?

Як я казав, ми фокусуємось на тому, що є, а потім перейдемо до наступного бою. Все змінюється. Давид воїн, і він хоче дати людям яскраві бої з бійцями, які дуже небезпечні. Давайте подбаємо про свою справу 22 листопада і після цього дамо людям те, що вони хочуть бачити.

Я просто розповів про це, щоб повідомити про це фанам. Девід Бенавідес, мексиканський монстр не боїться нікого і не боїться втратити свій непереможний рекорд. Ми тут, щоб дати вам гарні бої, і ми тут не підбираємо прохідних опонентів. Ці бої суперскладні, але ми тут, щоб зробити це реальністю та прийняти ці виклики.

Виходьте битися з Усиком.

Це план. Наприкінці.

У США бачать у Бенвідесі нове обличчя боксу.