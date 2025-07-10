Денис Сєдашов

Популярний коментатор UFC Джо Роган на YouTube-каналі FREESTYLEBENDER прокоментував неймовірні гонорари українця Олександра Усика (23-0, 14 КО) та британця Деніела Дюбуа (22-2, 21 КО) за майбутній реванш, який відбудеться 20 липня в Лондоні. За даними, боксери розподілять між собою $200 млн.

Бро, 132 мільйони і 71 мільйон! Просто подивіться на ці цифри. 132 і 71. Вау. Це справжнє божевілля! Джо Роган

Нагадаємо, реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі.

Усик відповів, чи заслуговує Дюбуа на реванш з ним.