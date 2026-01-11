Олег Гончар

Джон Ф’юрі прокоментував ситуацію в дивізіні, де виступає його син Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), оскільки є чемпіон WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) та претенденти на бій з ним.

За словами Джона, якщо Усик дійсно відмовляється від поясів, то Тайсону доведеться збирати пояси, щоб отримати шанс на абсолютний титул.

Джон вважає, що зараз є лише чотири топові супертяжі: Усик, Тайсон, Вордлі та Агіт Кабаєл. Однак, Фабіо Вордлі та Агіт Кабаєл справді заслужили право битися з Усиком наступними.

Ф'юрі-старшй наголосив, що якщо Усик зустрінеться з цими молодими «гарматами», то може статися що завгодно.

Усик — фантастичний і видатний боксер, але час бере своє, і він може оступитися на «банановій шкірці» Вордлі, який може нокаутувати одним поглядом. Джон Ф'юрі

Кабаєл, на думку Джона, показав, що здатен на найвищому рівні.