Кабаєл нокаутував Книбу в третьому раунді і захистив тимчасовий титул WBC
Для Агіта ця перемога стала шостою поспіль достроковою на професійному ринзі
близько 1 години тому
Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) здобув дострокову перемогу в поєдинку за тимчасовий титул WBC у надважкій вазі, який відбувся 10 січня в німецькому Обергаузені.
33-річний німець упевнено розібрався з поляком Дамяном Книбою (17-1, 11 КО), змусивши рефері зупинити бій уже в третьому раунді.
Для Кабаєла ця перемога стала шостою поспіль достроковою на професійному рингу. 29-річний Книба зазнав першої поразки в кар’єрі.
