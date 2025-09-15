Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях американець Рой Джонс-молодший в інтерв’ю The Ring поділився враженнями від перемоги свого співвітчизника Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) у поєдинку проти мексиканця Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO).

За словами Джонса, Кроуфорд продемонстрував виважену й розумну тактику, що дозволила йому здолати суперника:

Кроуфорд прийняв бій у центрі рингу, змусив Канело витратити сили на старті, додав у завершальних раундах і перебоксував його. Дуже розумний бій — він не затримувався перед Канело й змушував його робити в рингу те, що тому не подобається. Чи здивував мене Кроуфорд? Анітрохи. Якщо ви бачили бій [Канело] з Ерісланді Ларою… Кроуфорд жодного разу не переходив у стійку правші, адже Лара створив чимало проблем саме завдяки тому, що боксував у лівосторонній стійці. Рой Джонс-молодший

