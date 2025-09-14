Статистика ударів бою Кроуфорд – Альварес: Канело провів більше силових панчів
Теренс знищив свого суперника джебами
близько 2 годин тому
Канело та Кроуфорд / Фото - DAZN
Новоспечений абсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) здобув перемогу над колишнім лідером цієї ваги Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням – 116-112, 115-113, 115-113.
Кроуфорд завдав 534 удари проти 338 у Канело. Також Теренс влучав частіше: 115 проти 99.
Теренс викинув 45 джебів проти 16 у Сауля.
Альварес провів більше силових ударів – 83 проти 70.
Статистика ударів бою:
Нагадаємо,на шоу у Лас-Вегасі Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів.