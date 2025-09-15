Колишній чемпіон світу Заб Джуда в інтерв'ю YouTube-каналу FightHype.com відреагував на перемогу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) в поєдинку проти Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO).

«Легка робота, Кроуфорд майже удострочив Канело в 11-му раунді. Я говорив вам усім, що він монстр. Канело - хороший боєць, але Кроуфорд змусив його виглядати звичайним хлопцем. Канело покинув ринг із червоним обличчям. Розумієте, про що я говорю? На обличчі Кроуфорда не було навіть сліду. Ніхто не робив такого з Альваресом. Ніхто так не бив Канело раніше.

Канело все одно відмінний боєць. Йому потрібно почати з чистого аркуша, зібратися і скористатися ще одним шансом».