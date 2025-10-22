Хірн назвав ймовірні дати повернення Джошуа на ринг
Ей Джей вже може провести бій цього року
32 хвилини тому
Фото: Getty Images
Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) Едді Хірн оцінив ймовірність повернення британського боксера на ринг до кінця року як 50/50. Слова наводить The Ring.
Наразі існує можливість, що 36-річний боксер з’явиться на шоу Matchroom 13 грудня у Стоктоні, Каліфорнія, або на карді The Ring «Ніч самурая» 27 грудня, головним боєм якого стане поєдинок Наоя Іноуе.
Хірн зазначив:
Я думаю, шанси на те, що він повернеться на ринг цього року — 50 на 50.
Раніше промоутер говорив, що Джошуа може взяти участь в андеркарді під час підготовки до великого бою у першому кварталі 2026 року.
Хірн проведе вечір боксу в Гані, чи буде Джошуа у карді?
Поділитись