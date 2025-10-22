Денис Сєдашов

Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) Едді Хірн оцінив ймовірність повернення британського боксера на ринг до кінця року як 50/50. Слова наводить The Ring.

Наразі існує можливість, що 36-річний боксер з’явиться на шоу Matchroom 13 грудня у Стоктоні, Каліфорнія, або на карді The Ring «Ніч самурая» 27 грудня, головним боєм якого стане поєдинок Наоя Іноуе.

Хірн зазначив:

Я думаю, шанси на те, що він повернеться на ринг цього року — 50 на 50. Ентоні Джошуа

Раніше промоутер говорив, що Джошуа може взяти участь в андеркарді під час підготовки до великого бою у першому кварталі 2026 року.

