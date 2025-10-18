Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн висловився про потенційний поєдинок AJ з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Слова британця наводить fightnews.info:

Ніхто не зацікавлений у поєдинку Ф'юрі проти Усика, нікого не цікавить бій AJ проти Усика. Вболівальники бачили ці протистояння двічі, і вони закінчилися тим самим результатом. Люди зацікавлені у поєдинку AJ з Ф'юрі.

Я не знаю, в чому причина затримки, адже нам неодмінно доведеться сказати: «Звичайно, влаштуємо бій». Цей поєдинок має відбутися. Навіщо відкладати неминуче?