Колишній чемпіон світу Девід Хей висловився про потенційний поєдинок ексволодаря титулів у хевівейті Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та боксуючого блогера Джейка Пола. Британця цитує fightnews.info:

Якщо ти опиняєшся в нокауті, то це одна справа для Френсіса Нганну. Джошуа нокаутував його одним ударом, він великий, 127 кілограмовий хлопець, абсолютний монстр. Джейк Пол – крузер. Коли його вдарить такий боєць, як Ентоні Джошуа, він вирубить Джейка. Якщо це станеться, то Пола доведеться відправити до лікарні та перевірити його мозок. Сподіваюся, що цього не станеться, і Пол не буде зневоднений, адже вони поб'ються в надважкій вазі.

Це скоріш за все буде швидкий і вибуховий нокаут, ніж довге побиття, коли мозок дійсно може отримати шкоду. Отже, можливо, для Джейка Пола буде добре, якщо бій закінчиться швидко. У попередніх боях він не показав нічого такого, про що можна сказати, що це спрацює проти Джошуа. Найкращий варіант для нього – триматися подалі від Джошуа, а не навпаки. Я думаю, що AJ дуже комфортно розбереться з ним.